Рафаель Гроссі та представники МАГАТЕ на ЗАЕС у 2022 році

МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на територію тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі без погодження з Україною. Представники агенства рухалися через захоплені Росією території, повідомив 1 березня кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк та російські пропагандистські ЗМІ.

«Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на ЗАЕС через окуповану Росією територію без українського погодження», – написав журналіст.

Російські ЗМІ із посиланням на «Росатом» підтвердили, що МАГАТЕ проклало шлях до ЗАЕС через окуповані території. Пропагандисти заявили, що маршрут представників агентства вперше пролягав «територією Росії».

Зазначимо, 28 лютого Рікард Йозвяк із посиланням на неназвані джерела повідомив, що МАГАТЕ може здійснити ротацію на ЗАЕС виключно через окуповану територію – зокрема, через Крим. Таке рішення Йозвяк назвав «сміливим кроком» голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який «прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН».

На момент публікації ні МАГАТЕ, ні Україна ситуацію не коментували.