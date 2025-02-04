ЗАЕС окупована росіянами з осені 2022 року

Російські окупанти захопили у заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій АЕС поблизу тимчасово окупованого Енергодару. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Під час зустрічі Зеленський та Гроссі обговорили роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та заручників, яких росіяни схопили під час їхньої роботи. За словами президента, Україна очікує, що МАГАТЕ буде активною в роботі заради звільнення цих українських громадян.

«Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їхні телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що на Запорізькій АЕС також очікують ротацію представників МАГАТЕ. Втім, із переміщенням груп виникли труднощі через зміну точки ротації – за словами Зеленського, ЗСУ деокупували міст, і тепер з Росією виникли суперечки про її проведення.

Зеленський наголосив, що через відсутність українського управління на ЗАЕС станція не працює і деградує. За його словами, питання її функціонування порушать на перших дипломатичних перемовинах з Росією.

Нагадаємо, місто Енергодар, поблизу якого розташована Запорізька АЕС, окуповане з вересня 2022 року. Там перебувають російські солдати, які перешкоджають роботі фахівців, розміщують вибухові пристрої на території ЗАЕС та регулярно саботують роботу станції.