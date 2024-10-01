Окупанти вчергове завдали удару по підстанції окупованої ЗАЕС

Росіяни завдали удару по підстанції тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та знеструмили повітряну лінію живлення станції. Черговий акт ядерного тероризму росіян загрожує знеструмленню ЗАЕС та аварії на її території, повідомили у пресслужбі міністерства енергетики у вівторок, 1 жовтня.

За даними міністерства, окупанти атакували магістральну підстанцію, яка живила одну з ліній до Запорізької атомної електростанції. Через це АЕС перебуває на межі блекауту.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі українські енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на підстанцію. Триває робота з відновлення повноцінного живлення Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 24 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу у Радбезі ООН заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні енергостанції, і Україна має відповідні докази. За кілька днів до того про підготовку російських атак по критичних об’єктах ядерної енергетики України заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Зокрема, посадовець попередив, що росіяни можуть атакувати відкриті розподільчі пристрої станцій та підстанції передачі.