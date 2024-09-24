Володимир Зеленський під час виступу в Радбезі ООН

Росія хоче завдати ударів по трьох українських атомних енергостанціях, і Україна має відповідні докази. Атаку росіяни хочуть здійснити восени, повідомив у вівторок, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу на Радбезі ООН, який відбувається у Вашингтоні, Володимир Зеленський повідомив про загрозу для українських атомних енергостанцій та готовність Росії завдати чергових ударів для знищення української енергоструктури.

«Росія знову намагається знищити нашу енергосистему, і цієї осені вони були навіть більш цинічними – вони підготувалися, щоб цілити по трьох із наших АЕС. У нас є така інформація, у нас є докази цього. Якщо Росія готова піти так далеко, це означає, що немає нічого цінного для Москви. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити», – повідомив Володимир Зеленський.

Втім, президент не надав доказів під час свого виступу. Які саме АЕС готується атакувати Росія, Володимир Зеленський також не уточнив. Представництво Росії ООН наразі не прокоментувало заяву президента України.

Нагадаємо, 21 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України. Здійснити атаки окупанти планують напередодні зими. За словами очільника МЗС, росіяни можуть атакувати відкриті розподільчі пристрої станцій та підстанції передачі, що створює ризик глобального ядерного інциденту.