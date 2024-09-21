Росіяни можуть атакувати відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі

За даними української розвідки, Росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Про це 21 вересня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, росіяни можуть атакувати відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі.

«За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики», – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Українські спецслужби вже передали цю інформацію партнерам, зокрема МАГАТЕ.

«Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста», – додав Сибіга.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що світ має відреагувати на підготовку росіян до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

«Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія – терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх», – відзначив він.

Загроза російських атак по енергетиці України

До слова, 13 вересня в Енергоатомі повідомили, що протягом декількох тижнів поряд з українськими АЕС пролетіли понад 70 «шахедів» і понад 30 крилатих ракет росії. Про кожен такий факт повідомляють відповідні установи, щоб МЗС України могло направити ноту протесту до МАГАТЕ.

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки 26 серпня російські окупанти вперше випустили по українських енергетичних розподільчих підстанціях касетні ракети. Попри це, захисні споруди поблизу енергетичних об’єктів не дозволили втратити велику кількість обладнання.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна отримала від західних донорів «гігантський» запас енергообладнання. Голова «Укренерго» заявляв, що обсяг отриманих трансформаторів та іншого обладнання значно більший від потенційної шкоди, яку може завдати Росія обстрілами.