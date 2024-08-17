«ВНИИТФ» спеціалізується на розробці ядерної зброї для потреб Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу російського підприємства з розробки ядерної зброї, повідомляє пресслужба ГУР в суботу, 17 серпня.

За даними розвідки, хакери здійснили успішну атаку на єдиного провайдера у місті Снєжинск Чєлябінської області Росії компанію «Вега». У результаті було виведено з ладу 1173 комутатори та 10 серверів російського провайдера.

«Інформація на серверах «Веги» – знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста», – констатують в ГУР.

Без інтернету залишився Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики («ВНИИТФ»), який займається розробкою ядерних боєприпасів. Представники розвідки розповіли, що у результаті кібератаки українські хакери отримали персональні дані працівників та масив інших документів підсанкційного заводу.

«Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб. Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинска», – додають у розвідці.

Нагадаємо, наприкінці липня кіберфахівці ГУР здійснили одну з наймасовіших кібератак на російські банки та урядові сайти. Наслідки атаки відчули мільйони користувачів по всій території Росії.