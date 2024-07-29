Банк є головним емісійним та грошово-кредитною установою в Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 29 липня, атакували Центральний банк Росії. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці повідомив сайт NV.ua.

Як розповіли розвідники, починаючи з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. Сам банк є головним емісійним та грошово-кредитною установою в Росії, що розробляє і реалізує російську кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

У фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає. Крім того, користувачі також не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та «Газпромбанку». На ситуацію впливає і кібератака на провайдерів телекомунікаційних послуг в Росії, що не дозволяє забезпечити стабільний інтернет-зв'язок. Мова йде про провайдер МТС, користувачі якого не мають змоги вже третю добу скористатися послугами.

Наймасштабніша DDOS-атака за останній період на російські сервіси, які фінансують російський військово-промисловий комплекс триває з 23 липня. Ціллю хакерів стали ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк Дом. РФ та Банк Росії.

Також атаковані брокерські програми, банкомати, російські соціальні мережі та месенжери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи. Як повідомляють у ГРУ Міноборони, операція проти фінансових установ Росії продовжується.