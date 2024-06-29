ГУР та українські хакери знищили дані кількох російських компаній, що працюють на окупаційну армію

Українські кіберактивісти спільноти BO Team разом з фахівцями Головного управління розвідки міністерства оборони України протягом тижня зламали сервери та знищили дані кількох російських компаній, що підтримують війну проти України. Про це у суботу, 29 червня, повідомили в українській розвідці.

Зокрема українські хакери атакували російську компанію OrbitSoft, яка є розробником програмного забезпечення та виконує контракти для російської армії. Кіберактивісти знищили понад 100 терабайтів даних компанії.

Крім того, українські фахівці знищили всі дані на восьми серверах компанії Orient Systems – розробника та постачальника обладнання для навігації. За даними ГУР, ця компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема безпілотників.

Також кіберактивісти знищили всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Ніжній Новґород ― «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком».

«Усім абонентам цих провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, 13 червня у пресслужбі Мінцифри повідомили, що українська IT-армія зламала сервіси основного провайдера низки російських банків «Мастєртєл». Внаслідок кібератаки не працювала частина послуг «Альфа-Банк»у, «ВТБ Банку», «Сбєрбанку Росії».