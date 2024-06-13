Через хакерську атаку сервіси банків працюють з перебоями

Українська IT-армія зламала сервіси основного провайдера низки російських банків «Мастєртєл». Через кібер-атаку компанія працює зі збоями, через що не працює частина послуг «Альфа-Банк», «ВТБ Банк», «Сбєрбанк Росії» та інших, повідомили у четвер, 13 червня, у пресслужбі Мінцифри.

«Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Зазначається, що «Мастєтєл» є одним з основних постачальників комунікацій для російських банків, які фінансують російську агресію проти України.

У пресслужбі Мінцифри додали, що внаслідок кібератаки росіяни не можуть користуватися обмінниками та частиною банківських послуг. Українські хакери, які провели атаку додали, що через порушення роботи банків на території Росії може статися паніка серед населення.

Нагадаємо, напередодні США розширили санкції проти російських компаній, до яких потрапили «Сбєрбанк Росії», «ВТБ Банк» та його філії, а також Московська біржа, через що вона не зможе проводити торги доларом та євро. Через блокування послуг росіяни стоять у чергах в обмінники та намагаються конвертувати валюту – проте ці операції ускладнені через кібератаку України.