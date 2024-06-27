Алєксєй Заклязьмінський, помічник Дмітрія Мєдвєдєва

Українські хакери групи «Кібер Спротив» зламали електронну пошту помічника колишнього президента та нині заступника голови Радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва – Алєксєя Заклязьмінського, надавши частину листувань розслідувачам спільноти InformNapalm. Повідомлення та документи з електронної пошти російського Мєдвєдєва свідчать про те, що пособнику Владіміра Путіна детально прописують сценарії виступів та ведуть соцмережі кілька помічників, які регулюють те, що Мєдвєдєв може сказати, повідомили в InformNapalm у четвер, 27 червня.

Зазначається, що листування Заклязьмінського хакери отримали ще на початку 2024 року та моніторили протягом шести місяців. В ході розгляду листувань хакери виявили, що Дмітрію Мєдвєдєву прописує сценарії публічних виступів, керує організацією зустрічей та допомагає створювати абсурдні пости із залякуванням ядерною зброєю один з шістьох його помічників Алєксєй Львовіч Заклязьмінський.

За даними розслідувачів, Заклязьмінський раніше працював вчителем біології, а згодом стрімко злетів кар’єрною драбиною та почав працювати в апараті російського уряду, в департаменті науки, а згодом став помічником Мєдвєдєва. При цьому, зазначають журналісти, помічник Мєдвєдєва вірить у теорії змови та вважає Wi-Fi мережі загрозою, про що колекціонує антинаукові публікації.

«З аналізу біографії та листувань Заклязьмінського видно, що Мєдвєдєву він асистує у сфері “освіти і науки”. Втім, науковець з нього такий собі. Наприклад, зовсім нещодавно, Алєксєй Львовіч збирав різні антинаукові публікації на тему того, що мобільні телефони згубно впливають на особистість дітей. Саме мобільні телефони, а не те, що продукує російська пропаганда, на думку Заклязьмінського перетворює школярів на зомбі», – повідомили в InformNapalm.

Помічник Мєдвєдєва відслідковує всі заплановані заходи за участі політика. Для того, щоб пособник Путіна «не заплутався», його помічники готують відповіді на заздалегідь підготовлені запитання, а також дуже детально прописують сценарії того, що Мєдвєдєв має сказати. Зокрема, сценарій з реплікою «Дозволяємо» від Мєдвєдєва щодо підключення російського будинку до газопроводу виявили у листуваннях Заклязьмінського, що свідчить про те, що в Росії побоюються неочікуваних заяв політика.

У помічника Мєдвєдєва знайшли також чернетки статей для заступника голови російського Радбезу. До прикладу, статтю Мєдвєдєва 2022 року серйозно редагували, щоб пом’якшити його висловлювання.

Крім того, листування Заклязьмінського свідчать, що Мєдвєдєв включений у процес переведення російської економіки на військові рейки. Зокрема, він дотичний до ВПК в Тулі, на Московщині та Магнітогорську, а також контролює проєкти «Росатома». Зазначається, що команда Мєдвєдєва також співпрацює з «Вищою школою економіки» (ВШЕ) і, вірогідно, їхні фахівці мають значний вплив на формування політики Радбезу Росії.

Велика увага ВШЕ приділяється Арктиці – у документах Заклязьмінського школа пропонує «суттєво приростити морську державну територію РФ в Арктиці» та «віднести додаткові акваторії арктичних морів до історичних вод Російської Федерації».

«Але найдивніше було побачити останню пропозицію – “Розробити правове обґрунтування розміщення спецбоєприпасів та їхніх носіїв в Арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Російської Федерації в Арктиці, а також прилеглих територій недружніх держав”», – повідомили в InformNapalm.

Журналісти нагадали, як Росія хотіла змінити морські кордони з країнами Балтії у травні 2024 року, проте, схоже, відмовилася від свого задуму. Подібну спробу росіяни можуть зробити в Арктиці. Посилаючись на статтю британського Королівського Обʼєднаного інституту оборонних досліджень, розслідувачі припустили, що існує ризик більш явних ядерних погроз з боку Росії та імовірність, що країна-агресор відновить випробування ядерної зброї в Арктиці.