ГУР атакувало найважливіші ресурси в Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки управління міноборони України протягом тижня атакували найбільші російські банки та урядові сайти. Про це у середу, 31 липня, повідомило «Суспільне» із посиланням на джерело у розвідці.

Зазначається, що протягом тижня фахівці української розвідки змогли уразити всі найбільші та найпопулярніші банки Росії: «ВТБ-Банк», «Альфа Банк», «Сбєрбанк», «Газпромбанк», «Дом. РФ» та Банк Росії.

Кібератаки також зазнали інтернет-провайдери, платіжні системи соціальні, мережі та месенджери. Крім того, у вівторок, 30 липня, українцям вдалося атакувати ресурси міністерства оборони Росії та Федеральної податкової служби. Зазначається, що всі ресурси росіяни використовували у війні проти України.

Російські фахівці досі намагаються відновити роботу атакованих ресурсів. Наслідки атаки відчули мільйони користувачів по всій території Росії.

«Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского “Чєбурнету” з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру», – цитує «Суспільне» джерело у розвідці.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони розпочали одну з найбільших DDOS-атак за останній період на російські сервіси.