Колаборант був причетний до репресій українців в окупації

В Енергодарі ліквідували так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС Андрія Короткого. Про це українська розвідка повідомила у п’ятницю, 4 жовтня.



Вибухівка в автомобілі колаборанта спрацювала близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі. На той момент у ньому перебував так званий начальник охорони Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.

Андрій Короткий

Цей воєнний злочинець був причетний до репресій українців в окупації. А вже після захоплення Запорізької АЕС він добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Зокрема, вдалося встановити, що колаборант видав загарбникам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на тих, хто має проукраїнську позицію.

Також Андрій Короткий брав участь у репресіях проти цивільних у тимчасово окупованому Енергодарі, організовував заходи, спрямовані на підтримку російської армії та очолював в місті так звану раду депутатів.

Нагадаємо, 1 жовтня Головне управління розвідки разом з підпіллям підірвали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області автомобіль, у якому перебували російські військові.

Тоді як 16 вересня стало відомо про ліквідацію кореспондента «Росія 1» Алєксандра Коробова. За даними українських розвідників, на пропагандиста напали у Бєлгороді, від отриманих травм чоловік загинув на місці.