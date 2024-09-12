ГУР організувало підрив КПП російської військової частини у Єкатеринбурзі

Співробітники Головного управління розвідки міноборони України організували підрив контрольно-пропускного пункту військової частини у Єкатеринбурзі, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у Telegram-каналі ГУР.

Вибух пролунав у середу, 11 вересня. Вибухівку уламкової дії вагою 6 кг виготовило та розмістило підпілля, яке у взаємодії з ГУР бореться проти путінського режиму на території Росії.

«В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що розвідники не уточнили кількість постраждалих чи загиблих росіян, але відомо, що для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби та автомобілі швидкої допомоги. Також росіяни залучали гелікоптер медичної евакуації.

В українській розвідці наголосили, що вибух – «акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам».

Нагадаємо, під час операції в акваторії Чорного моря військові спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ. Орієнтовна вартість літака – 50 млн доларів.