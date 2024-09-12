Росіяни втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу розвідки знищили російський бойовий літак Су-30СМ. Про це 12 вересня повідомило ГУР МО України.

«Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК», – йдеться у повідомленні.

Розвідники розповіли, що росіяни втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Через три години вони розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

«В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ», – додали у ГУР.

Відомо, що винищувач належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Такий літак коштує орієнтовно 50 млн доларів.

Втрати російської авіації

28 серпня стало відомо, що зенітники Збройних сил України збили російський штурмовий літак Су-25 на Краматорському напрямку, що на Донеччині. Літак намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

Також в ніч на 14 серпня Сили оборони України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім цього, на початку серпня бійці СБУ змогли уразити російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона. Спецпризначенці влучили БпЛА по вертольоту Мі-8 на території Курської області.