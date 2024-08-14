Авіація Росії втратила вже 367 літаків

В ніч на середу, 14 серпня, Сили оборони України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російський Су-34 вдалося знищити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил.

«Сьогодні вночі (14 серпня, – ред.) на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що «небо над Курщиною стало чистішим».

Су-34 (за кодифікації НАТО: Fullback — укр. Крайній захисник (футбол) – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Зазначимо, що станом на 14 серпня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська авіація втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну 366 літаків та 328 гелікоптерів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в ніч на 14 серпня ударні безпілотники атакували три російські військові аеродроми. В районі летовищ «Саваслєйка»,«Борисоглєбськ» та «Балтімор» пролунала серія вибухів. Крім того, російське міноборони заявило про нібито знищення 37 дронів-камікадзе в небі над Курською областю.