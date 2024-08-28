У літак вдалося поцілити на Краматорському напрямку

Зенітники Збройних сил України збили російський штурмовий літак Су-25 на Краматорському напрямку, що на Донеччині. Літак намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця» вранці 28 серпня.

У повідомленні зазначили, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.

«Відсьогодні у російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду із відкриттям рахунку по збитих російських«грачах», – зазначили в угрупованні військ. Доля екіпажу збитого російського штурмовика поки невідома, оскільки уламки збитого літака впали на тимчасово окупованій території.

Зазначимо, штурмовики Су-25 були взяті на озброєння Росією у 1980-х роках. Літаки призначені для авіапідтримки у зоні бойових дій. Су-25 можуть вражати наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні цілі – зокрема, вертольоти та транспортні літаки.

Доповнено. У пресслужбі 28-ї ОМБр уточнили, що збиття ворожого літака відбулося поблизу селища Озарянівка Донецької області з переносного зенітно-ракетного комплексу, пише АрміяInform.

До слова, 14 серпня Сили оборони знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на території Курської області Російської Федерації. З часу російського повномасштабного вторгнення, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, авіація ворога втратила в Україні 368 літаків та 328 гелікоптерів.