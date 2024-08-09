Вдруге в історії вдалося збити гелікоптер FPV-дроном

Бійці СБУ змогли вдруге за кілька днів уразити російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона. Цього разу спецпризначенці влучили БпЛА по вертольоту Мі-8 на території Курської області, повідомив у п’ятницю, 9 серпня блогер та активіст Сергій Стерненко та низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в СБУ.

За даними Стерненка, за атаку відповідали військовослужбовці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ. За допомогою FPV-дрона, який придбали за донати українців, бійцям вдалося влучити у російський гелікоптер Мі-8 над Курською областю Росії.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як дрон наближається до гелікоптера та влучає в його хвостову частину. За даними Сергія Стерненка, FPV-дрон мав потужну осколкову бойову частину.

«Подальша доля Мі-8 невідома, але він перестав працювати у вказаному районі», – повідомив активіст.

Зазначимо, це вже другий випадок в історії, коли вдалося збити бойовий вертоліт за допомогою FPV-дрона. Вперше це сталося 7 серпня – також над Курщиною. Тоді українські бійці збили російський гелікоптер Мі-28, влучивши у задній гвинт гелікоптера.