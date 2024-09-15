Росіяни не допускають команду МАГАТЕ до низки об'єктів на території ЗАЕС

Росіяни продовжують використовувати територію Запорізької АЕС для розміщення особового складу своїх військ, а також як склад для боєприпасів та вибухових речовин. На території окупованої атомної електростанції розміщуються підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на розвіддані українського підпілля та громадян.

«Зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН “Ахмат-1” (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР “Агат” (Пенза, Російська Федерація). Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не Росгвардії», – зазначають у ЦНС.

Окрім того, росіяни використовують технічні та підвальні приміщення ЗАЕС для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення військових на станції, так і ворожих сил на суміжних позиціях.

«Навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км. Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра», – ідеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву пригадали, що 5 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав територію тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), зокрема й градирню, де 11 серпня виникла пожежа. Раніше фахівці не виявили причини загоряння. До частини об’єктів команді МАГАТЕ не надали доступу.

«Зокрема вже не вперше їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів. Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва “Росатому”, який управляє ЗАЕС», – підсумували в центрі.

Додамо, на початку серпня стало відомо, що в окупованому росіянами Енергодарі зареєстрували військову частину Росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції. Станція залишається окупованою росіянами з 4 березня 2022 року. У серпні того ж року російські війська почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.