Окупанти використовують ЗАЕС як вогневу позицію для обстрілів українських територій

В окупованому росіянами Енергодарі зареєстрували військову частину росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції. На це звернули увагу фахівці «Центру журналістських розслідувань», вивчаючи російські реєстри.

Як повідомляється, військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. За цією ж адресою також розташовані промислові потужності ЗАЕС.

Незважаючи на те, що у російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини, там містяться дані про засновника. Ним зазначено Федеральну службу військ національної гвардії Росії.

Зазначимо, що з моменту окупації ЗАЕС, яка відбулася у березні 2022 року, росіяни розмістили на території станції солдатів та військову техніку. Росіяни неодноразово мінували ЗАЕС та влаштовували різноманітні провокації.

Навесні поточного року повідомлялося про облаштування окупантами військової бази на території ЗАЕС. Атомну електростанцію «охороняють» бійці чеченського підрозділу росгвардії «Ахмат». Об’єкт використовують для дислокації військового контингенту та техніки, які використовуються для контролю над українським містом. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували на Запорізькій АЕС, стверджували, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.

У травні Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило докази використання росіянами ударних БпЛА над ЗАЕС. Окупанти обладнали пускові майданчики БпЛА біля шостого реактора атомної електростанції.