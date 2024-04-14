Напередодні росіяни перевели усі реактори ЗАЕС у стан «холодного зупину»

Російські окупанти готують проведення провокації на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Йдеться про операцію під фальшивим прапором, повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ у неділю, 14 квітня.

Генштаб, посилаючись на розвідку, повідомив, що це вже не перша провокація під фальшивим прапором з боку Росії. Що саме готують окупанти, у прес-службі Генштабу не уточнили.

«Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Коли саме росіяни планують здійснити провокацію, у прес-службі Генштабу не уточнили.

Нагадаємо, 9 квітня окупанти зімітували атаку дронів на Запорізьку АЕС та намагалися звинуватити в ній Україну. За даними української розвідки, ворог запустив нову хвилю провокацій на ЗАЕС з метою дискредитації українських військових.

До слова, 13 квітня МАГАТЕ повідомило, що росіяни вперше з 2022 року перевели всі шість енергоблоків у стан «холодного зупину». Перехід у стан «холодного зупину» відбувся вранці та пов'язаний з завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.