Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну, – ГУР
Нещодавні удари безпілотників територією Запорізької атомної електростанції були зімітовані російськими військами, щоб дискредитувати Сили оборони України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону у вівторок, 9 квітня.
За даними української розвідки, ворог запустив нову хвилю провокацій на ЗАЕС з метою дискредитації українських військових.
Юсов зазначив, що саме росіяни розмістили на території станції війська і здійснюють там запуски ударних дронів.
«От сьогодні вони вирішили за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна – щодо ядерних об'єктів жодних дій чи провокацій ми не здійснюємо», – наголосив представник ГУР.
Нагадаємо, що 7 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про те, що на території Запорізької АЕС вибухнув дрон. Він влучив у дах корпусу тренажерного центру, постраждалих немає. При цьому МАГАТЕ зафіксувало щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора станції.
Своєю чергою, росіяни почали звинувачувати в атаці українців. Зокрема, окупанти повідомляли про «серію атак» на ЗАЕС, внаслідок якої нібито є поранені та пошкоджена вантажівка.
Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, після чого її замінувала. На станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.