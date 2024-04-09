Росія розпочала нову хвилю провокацій на Запорізькій АЕС

Нещодавні удари безпілотників територією Запорізької атомної електростанції були зімітовані російськими військами, щоб дискредитувати Сили оборони України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону у вівторок, 9 квітня.

За даними української розвідки, ворог запустив нову хвилю провокацій на ЗАЕС з метою дискредитації українських військових.

Юсов зазначив, що саме росіяни розмістили на території станції війська і здійснюють там запуски ударних дронів.

«От сьогодні вони вирішили за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна – щодо ядерних об'єктів жодних дій чи провокацій ми не здійснюємо», – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, що 7 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про те, що на території Запорізької АЕС вибухнув дрон. Він влучив у дах корпусу тренажерного центру, постраждалих немає. При цьому МАГАТЕ зафіксувало щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора станції.

Своєю чергою, росіяни почали звинувачувати в атаці українців. Зокрема, окупанти повідомляли про «серію атак» на ЗАЕС, внаслідок якої нібито є поранені та пошкоджена вантажівка.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, після чого її замінувала. На станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.