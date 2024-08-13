11 серпня на ЗАЕС зайнялася пожежа

Представники МАГАТЕ відвідали градирню окупованої росіянами Запорізької АЕС в Енергодарі, де 11 серпня виникла пожежа, проте не виявили причини загоряння. До частини об’єктів фахівцям не надали доступу, зазначили в агентстві 12 серпня.

Команда фахівців припустила, що першоджерело пожежі не виникло біля основи градирні. У МАГАТЕ встановили, що пошкодження могли бути зосереджені у внутрішній частині градирні, в районі розподілу водяних сопел. Зазначається, що сопла розташовані на висоті приблизно 10 м.

У МАГАТЕ запросили доступ на огляд нижньої частини рівня розподілу води, а також басейну холодної води. Втім, росіяни не допустили фахівців з «міркувань безпеки», тож делегація була змушена аналізувати стан споруд здалеку.

«Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Фахівці також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розкидані по басейну з холодною водою. Були зібрані зразки сміття, в тому числі спалений і розплавлений пластик. Під час обходу залишків ні шин, ні дронів не було помічено», – повідомили у МАГАТЕ.

Крім того, в агентстві заявили, що не виявили значних ознак пошкодження біля основи градирні, а також уламків, попелу та сажі. У МАГАТЕ уточнили, що ядерна безпека не постраждала, оскільки градирні на ЗАЕС наразі не працюють – вежі не потрібні для охолодження, якщо реактори перебувають у режимі холодного зупину. Крім того, градирня, на якій спалахнула пожежа, розташована за понад кілометр від реакторів.

Нагадаємо, 11 серпня МАГАТЕ зафіксувало загоряння у градирні АЕС, заявивши, що пожежа сталася після «численних вибухів». Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС, яку було видно з Нікополя на Дніпропетровщині.