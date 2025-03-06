Натіля Шульга слухає вирок окупаційного суду

Російські окупанти засудили до 15 років позбавлення волі 56-річну співробітницю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу, яку викрали влітку 2024 року. Жінку звинувачують у нібито у підготовці диверсії у змові з СБУ, повідомив у четвер, 6 березня, міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

За словами росіян, 56-річна жінка у червні 2024 року нібито намагалася підірвати лінію електропередач в Енергодарі, щоб «пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону» міста. 12 липня 2024 року окупанти викрали Наталію та взяли її під варту.

Наталія Шульга до ув'язнення росіянами

«Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно постановочне відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії. Вчора, 5 березня, окупаційне утворення “Запорізький обласний суд” визнав жінку винною та засудив до 15 років ув'язнення та штрафу у 500 тисяч рублів», – повідомив Орлов.

Міський голова Енергодару повідомив, що росіяни систематично фабрикують справи проти цивільних людей на окупованих територіях. Він звернув увагу на те, як за рік змінилася Наталія Шульга – окупанти оприлюднили відео з так званого судового процесу, на якому жінка виглядає схудлою та виснаженою.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни захопили в заручники ще двох українських працівників Запорізької АЕС. Їх звинувачують начебто у зберіганні українського контенту на мобільних телефонах.