В окупованому Донецьку за нібито співпрацю з СБУ ув'язнили підлітка

У так званій Донецькій народній республіці засудили 17-річного хлопця до 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Псевдосуд визнав підлітка винним у державній зраді. Про це повідомила російська «Медиазона».

Як стверджує окупаційна прокуратура, неповнолітній житель міста Докучаєвськ з жовтня 2023 року до березня 2024 нібито співпрацював зі Службою безпеки України. За версією обвинувачення, підліток зі свого мобільного телефону передавав СБУ інформацію про дислокацію російських військових.

Псевдосуд так званої ДНР розглядав справу проти хлопця у закритому режимі. Пресслужба суду не назвала імені засудженого, лише вказала першу літеру прізвища – Ч. Підліток відбуватиме покарання у виховній колонії.

Як зазначає «Медиазона», відповідно до російського законодавства у виховних колоніях відбувають покарання неповнолітні. Коли вони досягають 19-річного віку, їх переводять у «дорослі» колонії.

Нагадаємо, 26 березня, російський суд ув’язнив інженера з охорони праці Запорізької атомної електростанції Сергія Потингу до 18 років позбавлення волі. Псевдосуд визнав чоловіка винним за кількома статтями російського кримінального кодексу: участь у терористичній організації, підготовка до скоєння терористичного акту та незаконний обіг вибухових речовин та вибухових пристроїв.