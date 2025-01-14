Засуджені в Росії українські військовополонені

2-й Західний окружний військовий суд Москви незаконно засудив сімох українських військовослужбовців, яких росіяни взяли в полон на Курському напрямку. Їм призначили від 15 до 16 років ув’язнення, повідомила українська служба «Радіо Свободи» з посиланням на Генпрокуратуру РФ у вівторок, 14 січня.

Російський суд визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у «вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків» (пункти «а» та «в» частини 2 статті 205 КК РФ).

За версією російських слідчих, на початку серпня 2024 року обвинувачені, порушуючи суверенітет РФ, «незаконно вдерлися на територію Кореневського району Курської області з метою терористичної діяльності». Українські захисники обладнали в цьому районі вогневі позиції та розгорнули командний пункт в одному з будинків.

Слідчий комітет Росії заявляє, що військові несуть службу у 202-му батальйоні 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

Наступ ЗСУ в Курській області

6 серпня українські війська увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території.

12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області. Наступного дня президент повідомив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області.

24 листопада агентство Reuters повідомило, що Україна внаслідок російського контрнаступу втратила 40% території в Курській області, яку змогла захопити з серпня 2024 року. Тобто контрольована ЗСУ російська територія зменшилась з 1376 км2 до 800 км2.

Уже 5 січня 2025 року з’явилась інформація, що Сили оборони проводять наступальні дії на кількох бойових напрямках у Курській області РФ.