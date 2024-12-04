Росіяни закатували полоненого мера міста на Запоріжжі
Тіло міського голови Дніпрорудного, який перебував у полоні понад два роки, передали під час останнього обміну полеглих
До теми
Російські окупанти закатували у полоні міського голову міста Дніпрорудне на Запоріжжі – Євгенія Матвєєва. Посадовець перебував у полоні два роки та вісім місяців, повідомив у середу, 4 грудня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дніпрорудне, розташоване на лівобережжі Дніпра та за 28 км на південний схід від окупованого Енергодару, росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. Тоді ж окупанти взяли в полон мера міста Євгенія Матвєєва.
«Два роки і вісім місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні», – повідомив Іван Федоров.
63-річний Євгеній Матвєєв, який висувався від вже забороненої в Україні ОПЗЖ, очолював міську раду Дніпрорудного з 2006 до 2015 року, а також переобрався у 2020 році. 13 березня 2022 року його викрали росіяни.
Тіло Євгенія Матвєєва повернули 29 листопада, коли Україна повернула тіла понад 500 загиблих військовослужбовців. Точної дати смерті політика не уточнюють.