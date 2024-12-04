63-річний мер перебував у полоні з березня 2022 року

Російські окупанти закатували у полоні міського голову міста Дніпрорудне на Запоріжжі – Євгенія Матвєєва. Посадовець перебував у полоні два роки та вісім місяців, повідомив у середу, 4 грудня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дніпрорудне, розташоване на лівобережжі Дніпра та за 28 км на південний схід від окупованого Енергодару, росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. Тоді ж окупанти взяли в полон мера міста Євгенія Матвєєва.

«Два роки і вісім місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні», – повідомив Іван Федоров.

63-річний Євгеній Матвєєв, який висувався від вже забороненої в Україні ОПЗЖ, очолював міську раду Дніпрорудного з 2006 до 2015 року, а також переобрався у 2020 році. 13 березня 2022 року його викрали росіяни.

Тіло Євгенія Матвєєва повернули 29 листопада, коли Україна повернула тіла понад 500 загиблих військовослужбовців. Точної дати смерті політика не уточнюють.