Знищені та пошкоджені російські бомбардувальники внаслідок української спецоперації «Павутина»

Росії знадобляться кілька десятків років для ремонту літаків, які були уражені в ході спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня. В один день українські захисники вивели з ладу мінімум 40 стратегічних бомбардувальників на чотирьох російських авіабазах. Про це повідомляє розвідувальна спільнота Dallas 12 червня.

Активістам Dallas вдалось отримати протокол конференції Міністерства оборони РФ щодо проблемних питань постачання систем та компонентів для низки російських літаків, зокрема, стратегічного бомбардувальника Ту-160М від 15 квітня 2025 року. З документа випливає, що для відновлення лише одного такого літака потрібно мінімум півтора року.

Зазначається, що в лютому 2024 року російський диктатор Владімір Путін здійснив політ на літаку Ту-160М «Ілля Муромець» із серійним номером 801 та бортовим номером 06. А вже через місяць на борту №801, який Путін назвав «надійним», раптово загорілись двигуни. За неофіційною інформацією, імовірна причина займання – «руйнування контрафактної (не маркованої) опори турбіни встановленої на першому із двигунів, що загорівся».

Владімір Путін біля літака «Ілля Муромець», лютий 2024 року (Фото російських медіа)

Оприлюднені Dallas документи показують, що лише над ремонтом одного проблемного літака Ту-160М працюють щонайменше 10 різних російських авіапідприємств. Найдовше – до 15 серпня 2025 року – триватиме ремонт чотирьох згорілих авіадвигунів НК-32 серії 02.

«У протоколі не згадуються інші роботи та випробування перед поверненням до строю, тож сумнівно, що літак буде повністю боєздатним до кінця літа. А оскільки ми знаємо приблизний час його поломки – весна 2024 року, то можемо зробити висновок, що Росії із її десятками заводів необхідно не менше 18 місяців на те, щоб відремонтувати літак стратегічної авіації», – ідеться в матеріалі.

Щоб пересвідчитись, що російська стратегічна авіація зазнала великих втрат 1 червня, розслідувачі пригадують ворожий ракетний удар по Україні 6 червня. Тоді російська пропаганда назвала цю атаку «відплатою» за спецоперацію «Павутина». За даними порталу Defense Express, Росія змогла залучити до удару лише п’ять бортів Ту-95МС та два Ту-160.

«Якщо раніше кожен з них ніс по 1-3 ракеті, то в цій атаці, для забезпечення потужності залпу літаки були заряджені майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак. При чому використання Ту-160 – це вкрай рідкісне явище для агресора, який намагається зберегти моторесурс цих обʼєктів», – писав DE.

Згідно з оцінками НАТО, атака на чотири аеродроми в РФ зруйнувала 34% наявних у Росії стратегічних бомбардувальників – носіїв крилатих ракет Х-101 та X-55. Щонайменше 40 літаків зазнали пошкоджень, із яких від 10 до 13 повністю знищені.

З відкритих джерел відомо, що українські спецслужби при підготовці до реалізації операції вчилися вражати саме найбільш критичні місця літаків, зокрема, двигуни. Аналіз темпів робіт російських авіабудівних заводів чітко і недвозначно вказує, що РФ треба мінімум півтора року на повноцінний ремонт одного літака. Завдяки ж «Павутині» було виведено з ладу одночасно декілька десятків бомбардувальників.

«Дії українських Сил оборони дозволили суттєво “прорідити” кількість російських літаків. І що більше РФ ремонтуватиме літаки, тим довше вона не матиме потенціалу розпочати ще масштабнішу війну – уже проти НАТО», – додали в розвідувальній спільноті Dallas.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. За словами президента, «офіс» української операції розташовувався на території Росії безпосередньо поруч з обласним управлінням ФСБ.