Спеціально створеними дронами можна було керувати дистанційно за тисячі кілометрів

Для спецоперації СБУ «Павутина» зі знищення російських літаків інженери Служби безпеки спеціально розробили та виготовили унікальні безпілотники. Про це розповіли у середу, 11 червня, співрозмовники в СБУ низці українських медіа.

За даними СБУ, дрони розробили для виконання завдання в глибокому тилу росіян «з урахуванням особливостей цілей ураження». На фото, наданих ЗМІ, видно чорні безпілотники типу FPV з чотирма пропелерами та антенами.

«Ці дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації», – повідомив співрозмовник в СБУ.

У пресслужбі СБУ розповіли, що дрони першими переправили на територію Росії, а згодом туди направили модульні дерев’яні будиночки, під дахи яких сховали дрони. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а FPV-дрони полетіли уражати російські бомбардувальники.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3 – приблизно 35% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. За словами президента, «офіс» української операції розташовувався на території Росії безпосередньо поруч з обласним управлінням ФСБ.

Перші супутникові знімки опублікували вже 1 червня, майже одразу після здійснення спецоперації СБУ. Перші кадри після спецоперації показали щонайменше три знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також чотири знищені Ту-22М3. Згодом в мережі з’явилися супутникові знімки з аеродрому «Іваново», де OSINT-спільнота зафіксувала щонайменше один знищений та кілька пошкоджених літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Згодом СБУ оприлюднила відео атаки на російські аеродроми. На кадрах видно ураження FPV-дронами стратегічної авіації противника.