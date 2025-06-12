Йдеться про ділянку на вул. Замарстинівській, 135

Господарський суд Львівської області скасував кооперативу «Добробут-АЗК» право оренди ділянки на вул. Замарстинівській. Компанія незаконно зареєструвала на комунальній ділянці гаражі.

Йдеться про ділянку площею 0,7 га на вул. Замарстинівській, 135, де розташовані гаражі. Ділянку з 2007 року орендує кооператив «Добробут-АЗК». Термін дії договору закінчився ще у 2012 році. У 2021 році міська рада переуклала з кооперативом договір оренди, втім прокуратура вважає, що його підписали з порушеннями, адже тоді «Добробут-АЗК» користувався ділянкою без жодних документів. Крім цього, ділянка належить до земель промисловості, а кооператив використовує її не за призначенням.

Через це прокуратура звернулась в суд з вимогою розірвати договір оренди землі та повернути її в користування Львівської міської ради. 9 червня суддя Тарас Рим позов задовольнив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Крім цього, у листопаді 2024 року Львівська міська рада оскаржила незаконну реєстрацію гаражів на вул. Замарстинівській, 135.

а даними YouControl, кооператив «Добробут-АЗК» був зареєстрований у липні 1999 року у Львові на вул. Заводській. Його керівником є Леонід Кравчук. Зараз кооператив «Добробут-АЗК» перебуває у стані припинення юридичної особи.