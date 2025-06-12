Священнослужитель не мав права на відстрочку

У Кременці мобілізували настоятеля Почаївського Свято-Духівського чоловічого скита Української православної церкви Московського патріархату архімандрита Пафнутія (Сергія Целіка). Поліцейські, які перевіряли в нього документи, з’ясували, що він перебуває в розшуку, не оновлював свої дані в ТЦК і не має відстрочки. Зараз він проходить ВЛК.

Архімандрита Пафнутія мобілізували 11 червня, повідомив на своїй фейсбук-сторінці архідиякон УПЦ МП Вадим Домбровський. Священник зазначив, що Сергія Целіка затримали після завершення чергового судового засідання у справі, що триває проти монастиря. У відділі комунікації Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ZAXID.NET підтвердили цю інформацію.

Сергій Целік на посаді ігумена скита перебуває понад 28 років

У ТЦК розповіли ZAXID.NET, що Сергій Целік перебував у розшуку. У Кременці до нього підійшли поліцейські для перевірки документів та з’ясували, що він не мав оновлених даних в «Резерв+» та не з’являвся в районний ТЦК.

«У ході перевірки документів виявили, що він порушив правила військового обліку з 14 квітня 2025 року. Згідно з законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», відповідно до ст. 23 правом на відстрочку він не користувався, не був заброньований, як наслідок підлягає мобілізації на загальних підставах», – зазначили у відділі комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП.

З Кременця Сергія Целіка привезли в Тернопіль для проходження військово-лікарської комісії. Якщо його визнають придатним до служби, його направлять у навчальний центр для підготовки, а потім розподілять у відповідну військову частину.

В обласному ТЦК та СП також зазначили, що наразі в законодавстві немає абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. У всіх випадках визначальним є наявність законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації. Для цього військовозобов’язаному необхідно мати правильно оформлені документи.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року Господарський суд Тернопільщини повернув комплекс будівель Свято-Духівського чоловічого монастиря-скита Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. З 2004 року ним володіла Почаївська міська рада. Міський голова Почаєва Василь Бойко на представники монастиря оскаржили це, проте в жовтні 2024 року апеляційний суд лишив рішення без змін. У лютому ПЦУ заснувала тут свій монастир.

Додамо, що 6 червня Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій, священнослужителі яких можуть оформити бронювання від мобілізації. Загалом в кожній області обрали по кілька десятків релігійних об’єднань, які матимуть можливість забронювати священників. Тоді як жодна церква УПЦ МП не потрапила до цього списку. Водночас в ЗСУ зазначили, що священнослужителі дуже необхідні у війську, як капелани, і закликали священників різних конфесій приєднуватися до лав Збройних сил.