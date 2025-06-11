У переліку не має жодної церкви УПЦ МП

Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій, священнослужителі яких можуть оформити бронювання від мобілізації. Відповідний наказ оприлюднили 6 червня на сайті ДЕСС. Загалом в кожній області обрали по кілька десятків релігійних об’єднань, які матимуть можливість забронювати священників. Тоді як жодна церква УПЦ МП не потрапила до цього списку.

З-поміж 30 тис. релігійних організацій та об’єднань, які зареєстровані в Україні, обрали 7 726, які матимуть право подати своїх працівників для бронювання. Відбір проводили за сімома критеріями, затвердженими ДЕСС у лютому цього року. Зокрема, організація повинна бути зареєстрованою згідно з чинним законодавством, подавати звіти про використання доходів, а також не мати зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена. Це, зокрема, стосується УПЦ, яку наразі перевіряють щодо афілійованості до Російської православної церкви.

Також автоматично відсіяли припинені релігійні організації, а також зареєстровані в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та Севастополі. Після цього список перевірила Державна податкова служба – чи внесена релігійна організація до Реєстру неприбуткових установ та організацій та чи подала вона звіт про використання доходів за попередній звітний період. Після відбору по цих критеріях залишилося 16 948 релігійних об’єднань. З-поміж них обрали 7 726 – тих, які офіційно оформили усі документи з приведеними згідно з законом назвами, та тих, які не перебувають на тимчасового окупованих територіях.

В ДЕСС також зазначили, що для того, щоб оформити бронювання священника, то необхідно через «Дію»:

підтвердити працевлаштування священнослужителя;

підтвердити статус священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

надати штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).

У Сухопутних військах ЗСУ також зазначили, щоб священник отримав бронь від мобілізації, то він має обов’язково бути офіційно працевлаштований та перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП. Окрім того, в Сухопутних військах ЗСУ додали, що церквам слід зважати на те, що у війську необхідні військові капелани.

«Командування звертає увагу на важливість служби військових капеланів у Збройних Силах України, які надають духовну підтримку особовому складу. Бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях, як це передбачено законодавством», – йдеться у повідомленні.

Повний перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період: