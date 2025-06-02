Запровадили чіткі строки для перевірки документів ВЛК

Міністерство оборони України затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, щоб спростити документообіг, пришвидшити прийняття рішень та знизити ризик помилок через людський фактор. Про це повідомило відомство у понеділок, 2 червня.

Одне з покращень стосуватиметься документообігу між комісіями, ТЦК та військовими частинами. Відтепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, то документи будуть автоматично надсилати в електронному вигляді до реєстру «Оберіг». У паперовому вигляді до ТЦК передаватимуть лише картки обстеження та супровідні документи.

Також запровадили чіткі строки для перевірки документів комісіями – граничний строк становитиме не більше ніж 5 днів.

«Якщо ж документи перевіряє ВЛК обласного чи міського ТЦК і в ньому немає помилок, то документи за постановою «непридатний» мають передати до штатної ВЛК не пізніше ніж наступного дня після завершення перевірки. Якщо документи перевірятиме штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр», – додають у відомстві.

Ще одне покращення стосується видачі рішень ВЛК тим, хто проходив медичний огляд. Відтепер, якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо в медичному закладі, у якому проходив медичний огляд.

Якщо ж необхідне затвердження з боку ТЦК, то військкомат самостійно друкуватиме документ із постановою з реєстру «Оберіг» та видаватиме разом із протоколом.

«Раніше документ видавався лише після того, як Територіальний центр комплектування отримає протокол засідання штатної ВЛК», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня – останній день, коли деякі військовозобов’язані мають пройти повторний медичний огляд. Ідеться про тих, хто раніше мав у військово-обліковому документі статус «обмежено придатний». ZAXID.NET розповідало, як виглядає процедура і яке покарання за порушення правил.