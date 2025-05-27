Дипломи бакалаврів випускники отримають в червні, а зарахування на магістратуру триватиме у серпні-жовтні

Закон не врегульовує статус студентів, які поетапно проходять навчання між завершенням бакалаврату та вступу на магістратуру. Чи можуть під час літніх канікул мобілізувати бакалаврів, які ще не встигли вступити на магістратуру, пояснив юрист Олександр Брижак на сайті «Освіторія».

Чи можуть влітку мобілізувати студентів і кого саме

За словами Олександра Брижака, закон не врегульовує статус студентів, які вчилися поетапно і вже отримали диплом бакалавра, проте ще не зараховані на навчання на магістратурі.

У 2025 році реєстрація заяв на вступ на магістратуру розпочнеться лише з 1 липня, зарахування на бюджет триватиме до 26 серпня. Для контрактників ці терміни можуть розтягнутися до жовтня. Оскільки бакалаври отримають відповідні дипломи випускників орієнтовно у червні, до зарахування на магістратуру їх технічно можуть мобілізувати.

Проте це стосується лише тих студентів, які старші за 25 років, говорить юрист. Він додає, що навряд чи у ТЦК та СП будуть претензії до студентів, які не з першого разу вступили на навчання в університет і тому отримали ступінь бакалавра у 25 років. Проте питання можуть бути до старших чоловіків, які раптом вирішили здобути вищу освіту.

Як підстрахуватися

Чоловікам, які старші 25 років і планують здобувати вищий рівень освіти (іти на магістратуру), потрібно в період до зарахування мати при собі певні документи, що можуть підтвердити їхній статус. Ідеться, наприклад, про:

документальне підтвердження подачі-прийняття документів на магістратуру (з відміткою закладу вищої освіти);

інші докази подачі документів;

витяг/довідку від ЗВО про проходження вступних випробувань (із датами та місцем проведення екзаменів) тощо.

Коли будуть відомі результати вступних випробувань на бюджет, вони теж можуть бути підтвердженням статусу студента. Проте це не прописано в законі і не є гарантією, що військовозобов’язаного не мобілізують.