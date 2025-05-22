Більше термін для проходження повторного медогляду продовжувати не будуть

5 червня – це останній день, коли деякі військовозобов’язані мають пройти повторний медичний огляд. Ідеться про тих, хто раніше мав у військово-обліковому документі статус «обмежено придатний». Розповідаємо, як виглядає процедура і яке покарання за порушення правил.

Хто має повторно пройти ВЛК

З 4 травня 2024 року втратили чинність такі формулювання з українського законодавства про військову службу:

«обмежено придатний до військової служби»;

«непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний».

Всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали у військово-обліковому документі такі статуси, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. За результатом медогляду їхній статус зміниться на «придатний» або «непридатний». Проте це дуже узагальнено. Офіційно статуси звучать так:

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатний до військової служби з переоглядом (через 6-12 місяців);

тимчасово непридатний (людина, яка потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний.

Прийти за власною волею

Граничний термін для повторного проходження ВЛК раніше був 4 лютого 2025 року, проте Верховна рада продовжила його до 5 червня включно, адже багато хто не встигав пройти ВЛК, бо на комісію були черги.

Відбулася ще одна важлива зміна в процедурі проходження ВЛК для людей зі статусом «обмежено придатний». Раніше за відсутності повістки людина мала право, але не була зобов’язана самостійно звернутися до ТЦК та СП для проходження медогляду. Тепер же закон зобов’язує її проявити ініціативу і самостійно прийти на ВЛК.

Де отримати скерування на повторний медогляд

У Міністерстві оборони пояснюють, як отримати скерування для проходження ВЛК. Є два способи:

через застосунок «Резерв+»;

особисто в ТЦК та СП.

Також повістку для проходження комісії можуть вручити працівники ТЦК та СП під час заходів з оповіщення.

Додамо, що електронне скерування дозволяє пройти ВЛК у визначеному медичному закладі без звернення до ТЦК.

Для проходження ВЛК потрібно мати при собі паспорт, військово-обліковий документ і медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.

Важливо не зволікати, адже дехто може пройти повторну комісію за день, а комусь на це може знадобитися місяць і більше. Станом на 6 червня 2025 року комісія вже має бути пройдена, не достатньо просто мати скерування.

Ті, хто має статус людини з інвалідністю, не повинні повторно проходити ВЛК до 5 червня 2025 року.

Покарання за порушення

У випадку, якщо людина, яка зобов’язана до 5 червня пройти ВЛК, не зробила цього, то працівники ТЦК та СП звертатимуться в поліцію для розшуку таких людей. Поліція ж, у свою чергу, доставлятиме їх для проходження медогляду.

Також порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Штраф за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тис. грн.

Окрім того, працівники ТЦК та СП під час перевірки документів та проведення оповіщення мають вручати повістки тим, хто був зобов’язаний, але не пройшов ВЛК до 5 червня.

Всі військовозобов’язані мають проходити ВЛК раз на рік. Тож якщо цей термін спливає, людині також слід подбати про повторний медогляд. Окрім того, повторний медогляд потрібен у випадку, якщо раптово змінився стан здоров’я людини.