Розв’язується питання щодо арешту майна підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу

Правоохоронці викрили начальника групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин Сумської області на нарахуванні незаконних виплат підлеглим. Про це повідомили СБУ та ДБР в четвер, 21 травня.

За матеріалами справи, офіцер організував схему оформлення фіктивних бойових відряджень. Він перевів до штабу п’ятьох військових з інших підрозділів і через їхніх командирів оформлював документи про нібито виконання бойових завдань у Харківській та Сумській областях.

Насправді військові не брали участі у бойових діях та весь час перебували у штабі. Попри це, їм щомісяця нараховували по 100 тис. грн бойових доплат, а також одноразові премії по 70 тис. грн. За версією слідства, більшу частину цих коштів офіцер вимагав передавати йому готівкою.

Слідчі встановили, що схема діяла з серпня 2024 року до лютого 2025 року. За цей час військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 2,6 млн грн виплат.

Офіцеру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем з метою одержання вигоди, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання до шести років тюрми.

Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо арешту майна підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми.