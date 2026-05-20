Уражені Силами оборони НПЗ переробляли до 83 млн тонн на рік

Практично всі великі нафтопереробні заводи у центральних регіонах Росії повністю чи частково зупинили виробництво пального після останніх атак українських дронів. Про це повідомило у середу, 20 травня, агентство Reuters із посиланням на офіційні та власні джерела.

За даними Reuters, останні атаки України зачепили майже всі НПЗ у центральній Росії, через що заводи змушені зупинити або скоротити виробництво палива.

Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік, або близько 238 тис. тонн на день – це близько чверті від загальної потужності нафтопереробки Росії. За даними джерел агентства, сукупна частка цих НПЗ у виробництві пального в Росії перевищує 30% для бензину й становить близько 25% для дизеля.

Reuters зазначає, що Україна посилила свої атаки на російську енергетичну інфраструктуру, збільшивши за останні пів року кількість уражених НПЗ вдвічі. Також дрони атакували трубопроводи і сховища, що скоротило видобуток нафти в Росії. Зазначається, що Росія є третім виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Атаки на нафтову інфраструктуру Росії посилили тиск на її федеральний бюджет. До слова, податки з нафтогазової промисловості складають близько чверті від усіх доходів бюджету РФ.

Нагадаємо, через українські атаки з 5 травня повністю зупинився один з найбільших НПЗ Росії – «Кірішинєфтєоргсінтез». Він переробляв до 20 млн тонн нафти на рік. Також 20 травня дрони атакували НПЗ «Ніжегороднєфтеоргсінтез», який переробляє до 17 млн тонн на рік – чи зміг він зберегти роботу хоча б частково, наразі невідомо.