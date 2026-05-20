Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення комісії Міністерства оборони України, яка відмовила матері померлого військового у виплаті 15 млн грн одноразової допомоги. Причиною відмови стало те, що солдат помер внаслідок захворювання, а не через поранення.

Як йдеться у рішенні суду від 15 травня, син позивачки був мобілізований у січні 2023 року та проходив службу у військовій частині на Донеччині. Наприкінці червня 2023 року він виконував бойове завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району.

У сповіщенні сім’ї зазначалося, що військовий загинув під час ворожого танкового обстрілу. Водночас у лікарському свідоцтві причиною смерті вказали гостру недостатність кровообігу та ішемічну хворобу серця.

Згодом військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті солдата, пов’язане із захистом Батьківщини. Попри це, у січні 2026 року комісія Міноборони відмовила матері бійця у призначенні одноразової допомоги у розмірі 15 млн грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У відомстві пояснили відмову тим, що таку виплату призначають лише сім’ям військових, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва. Через те що офіційною причиною смерті вказали захворювання, родині запропонували звернутися за меншою компенсацією, передбаченою іншою постановою уряду.

Після дослідження матеріалів справи суддя Віра Смокович визнала протиправним і скасувала рішення комісії Міноборони про відмову у виплаті допомоги. Суд також зобов’язав повторно розглянути заяву матері військового з урахуванням правової оцінки, наведеної у рішенні.