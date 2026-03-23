Рівненський окружний адміністративний суд скасував рішення комісії Міністерства оборони України, яка відмовила дружині та сину померлого військового у виплаті 15 млн грн одноразової допомоги. Причиною відмови стало те, що під час розтину в крові солдата виявили 4,63 проміле алкоголю.

Як йдеться у рішенні суду від 10 березня, позивачка – дружина військовослужбовця із Сарненського району Рівненської області. Її чоловік служив кухарем у взводі матеріального забезпечення однієї з військових частин ЗСУ.

За даними слідства, солдат помер 16 січня 2023 року в місті Костянтинівка Донецької області. У лікарському свідоцтві вказано, що причиною смерті стали набряк легенів і атеросклеротична хвороба серця. Водночас судово-медична експертиза виявила наявність у крові померлого 4,63‰ етилового спирту.

Службове розслідування підтвердило, що військовий помер з природних причин під час виконання обов’язків у зоні бойових дій. Його смерть не була безпосередньо пов’язана з правопорушенням, вживанням алкоголю чи навмисним ушкодженням.

Відтак дружина військовослужбовця, також в інтересах неповнолітнього сина, звернулася до ТЦК із заявою про виплату одноразової грошової допомоги. Однак комісія Міноборони відмовила, посилаючись на те, що військовий був у стані сп’яніння.

Жінка оскаржила це рішення в Рівненському окружному адміністративному суді, який визнав відмову незаконною та скасував її. Крім того, з Міністерства оборони стягнуть 968 грн судового збору.