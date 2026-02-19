Після звільнення з полону військовослужбовець знову повернувся на фронт

Звільнений з полону військовослужбовець Дмитро заявив, що його мати привласнила понад 4,2 млн грн виплат і виписала його з квартири. Через це 22-річний боєць подав цивільний позов до суду. Про це у середу, 18 лютого, повідомили у сюжеті телеканалу «Рівне1».

Рівнянин Дмитро підписав контракт у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ще до повномасштабного вторгнення. Згодом він потрапив у полон, де пробув три роки. Бійця звільнили 6 травня 2025 року. Зі слів військового, під час його перебування в полоні родина отримувала по 125 тис. грн щомісяця.

«Я почав з’ясовувати ситуацію щодо фінансової підтримки від держави та бригади. Протягом 32 місяців мати отримувала замість мене всі грошові виплати, але відмовилася їх повертати», – розповів Дмитро.

Він зазначив, що спочатку родичі переконували його, нібито отримували по 20 тис. грн щомісяця. Однак після перевірки банківських виписок з’ясувалося, що суми були значно більші. До суду військовий вирішив звернутися після того, як дізнався, що мати виписала його з квартири.

Мати Дмитра від коментарів відмовилася, попросила більше їй не телефонувати та повідомила, що перебуває за кордоном. Сам військовослужбовець повернувся на фронт.

В ухвалі Рівненського районного суду від 13 лютого йдеться, що спір родичів стосується безпідставно отриманих грошей матірʼю військового. Адвокатка відповідачки у підготовчому засіданні позов не визнала та подала відзив. Також вона заявила про намір долучити письмові докази, які наразі не може надати через відсутність відповіді на адвокатський запит. Наступне судове засідання призначене на 20 березня 2026 року.