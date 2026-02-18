Зарічненський районний суд Рівненської області виніс вирок підполковнику Дмитру Ч. за перевищення службових повноважень. Обвинувачений вивіз пʼяного підлеглого за межі місця розташування поста, витягнув з машини та побив. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 16 лютого, інцидент стався 22 січня 2024 року поблизу села Неньковичі Вараського району. За даними слідства, близько 00:30 підполковник, заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування, прибув із перевіркою на спостережний пост «Найда». Там він виявив пʼяного солдата.

Обвинувачений змусив військовослужбовця сісти до службового автомобіля Volkswagen Amarok та від’їхав із ним приблизно на 300 метрів від місця розташування поста. Після цього витягнув підлеглого з авто, повалив на землю та побив руками, ногами і прикладом автомата АК-74.

Окрім крововиливів і саден, у потерпілого діагностували переломи ліктьової кістки правої руки та кістки лівої стопи. За висновком експертів, ці травми належать до ушкоджень середньої тяжкості, оскільки спричинили тривалий розлад здоров’я.

У судовому засіданні обвинувачений Дмитро Ч. повністю визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що під час перевірки виявив солдата напідпитку, силоміць вивів його з бліндажа та посадив у службовий автомобіль. За його словами, на відстані 300-400 метрів між ними виникла бійка, під час якої він застосував фізичну силу.

Суддя Роман Світличний визнав підполковника винним за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) та призначив п’ять років позбавлення волі. Проте звільнив його від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.