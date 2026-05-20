Європейський Союз погодився виконати умови торговельної угоди, укладеної зі США у липні 2025 року, повідомило видання Politico в середу, 20 травня.

Переговорники від Європейського парламенту, Ради ЄС та Європейської комісії змогли досягти компромісу після понад п’яти годин перемовин. Ішлося про ухвалення необхідного законодавства для набуття угодою чинності.

Згідно з цією угодою, ЄС погодився скасувати мита на промислові товари з США та деякі сільськогосподарські товари. Натомість Вашингтон має обмежити тарифи на більшість європейського експорту до 15%. Тепер документ мають остаточно затвердити Європарламент і держави-члени.

Politico пояснює, що ратифікація угоди затягувалася через заяви Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії, яка є автономною територією Данії, а також після рішення Верховного суду США. У лютому 2026 року суд постановив, що Трамп порушив законодавство, коли запровадив глобальні мита.

На тлі затримки з боку Євросоюзу Трамп у травні заявив, що після 4 липня США можуть підвищити мита на європейські товари, якщо Брюссель не виконає своїх зобов’язань за торговельною угодою. Зокрема, він пригрозив збільшити тарифи на автомобілі з ЄС із 15% до 25%.

«Ця ескалація загрожувала знову занурити трансатлантичні торговельні відносини, що оцінюються в 1,7 трлн євро на рік, у кризу, в той час як енергетичний шок, спричинений конфліктом на Близькому Сході, негативно позначається на економічному зростанні Європи», – ідеться в матеріалі.

Згідно з остаточним текстом компромісної угоди, з яким ознайомилося Politico, Європейська комісія зможе, на прохання Європейського парламенту або однієї з країн-членів, призупинити дію торговельної угоди, якщо Вашингтон не знизить мита на європейську сталь та алюмінієву продукцію до кінця 2026 року, чи у разі різкого зростання імпорту зі США.

Також Єврокомісія отримала можливість зупиняти дію пакту у разі порушення зобов’язань з боку Вашингтона.