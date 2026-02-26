США підвищили імпортні мита до 15%

З 24 лютого у США почав діяти новий митний режим, який негативно позначився на Україні. Як зазначено у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку, Україна опинилася серед країн, які зазнали найбільшого зростання тарифного навантаження.

Після того як 20 лютого Верховний суд США скасував попередні мита, запроваджені на підставі Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження (IEEPA), адміністрація Білого дому оперативно оголосила про новий механізм. Спершу ввели універсальний збір у 10%, а вже 22 лютого його підвищили до 15% відповідно до Розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року.

У ЄБРР наголосили, хоча загальний рівень тарифів змінився незначно, перерозподіл ставок створив чітких «переможців» і «тих, хто програв».

«Україна увійшла до другої групи – вона в п’ятірці країн регіону з найбільшим приростом мит. Разом із нею – Вірменія, Єгипет, Кенія та Косово», – йдеться у звіті.

До рішення суду середній тариф для українських товарів становив 16,6%. Після скасування IEEPA він тимчасово знизився, однак із введенням 15% збору зріс до 20,3%.

Більше про експорт до США

У 2024 році експорт України до США сягнув 874 млн доларів. Основу поставок становили чавун (363 млн доларів) і труби (112 млн доларів). Водночас імпорт американських товарів в Україну був значно більшим – 3,4 млрд доларів. Загалом Україна постачає на американський ринок понад 600 товарних категорій, із яких 65 мають обсяг експорту понад 1 млн доларів кожна.

Країна До рішення суду, % IEEPA з урахуванням винятків, % Після скасування IEEPA, % З тарифом 10%, % З тарифом 15%, % Україна 16.6 7.4 9.3 16.6 20.3 Вірменія 11.4 9.6 1.9 11.4 16.2 Єгипет 23.0 8.3 14.7 23.0 27.1 Кенія 26.0 8.0 18.0 26.0 30.0 Косово 17.9 8.0 9.9 17.9 21.9 Боснія і Герцеговина 33.1 25.0 8.1 16.4 20.6 Сербія 34.0 20.6 13.4 19.3 22.2 Молдова 27.4 22.5 4.9 13.9 18.4 Туніс 26.0 21.0 5.1 13.4 17.6

Загалом середній імпортний тариф США для країн регіону ЄБРР зріс із 14,6% до 15%, а 29 держав тепер стикаються з вищими ставками.

Новий режим діятиме 150 днів – до 24 липня 2026 року, якщо Конгрес не продовжить його. За ставки 15% середньозважене мито у США становитиме 13,2%. Для порівняння, до рішення суду цей показник дорівнював 15,3%, а після скасування IEEPA-тарифів знижувався до 8,3%.

Як писав, ZAXID.NET, нещодавно Дональд Трамп оголосив про введення глобальних тарифів для всіх країн світу на рівні 10 %. Деякі товари були виключені з цього списку, проте більшість імпортованих продуктів потрапила під нові правила. Згодом Верховний суд США скасував цю ініціативу, зазначивши, що президент перевищив свої повноваження. Трамп висловив обурення рішенням суду, але заявив, що планує підвищити всі чинні тарифи до 15 %, пояснивши, що судовий висновок дозволяє йому це зробити.