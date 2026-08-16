Навіть пропозиція хабаря передбачає кримінальну відповідальність

З початку року прикордонникам західного регіонального управління ДПСУ пропонували хабарів на 2,5 млн грн. За що саме пропонували хабарі та яка за це відповідальність, розповів помічник начальника Західного регіонального управління – начальник сектору запобігання та виявлення корупції Віталій Нікітов, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

У 2026 році прикордонники 374 рази відмовилися від хабарів. Найбільше таких випадків – 307 – зафіксували на українсько-польській ділянці державного кордону (на майже 2 млн грн). Саме на цій ділянці проходить один із найбільших пасажирських потоків.

Тільки в липні прикордонники 51 раз відмовилися від хабарів загалом на 310 тис. грн.

Віталій Нікітов розповів, що хабарі пропонують і в гривні, і в інших валютах, найчастіше їх вкладають у паспорт чи інші документи для перетину кордону.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Найчастіше спроби підкупу роблять ті, хто намагається незаконно залишити територію України – без необхідних документів або з підробленими документами. Також трапляються випадки, коли пропонують гроші, щоб пришвидшити проходження прикордонного контролю або вплинути на рішення про притягнення до адміністративної відповідальності», – розповів Віталій Нікітов.

Людей, які пропонують прикордонникам хабарі, передають поліції для подальшого реагування відповідно до законодавства. Додамо, що ст. 369 Кримінального передбачає покарання за пропозицію хабаря – від штрафу до обмеження чи позбавлення волі на термін до восьми років.

Прикордонники ж, які відмовляються від хабарів, можуть отримати премії, подяки та інші заохочення.