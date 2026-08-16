Масштабна пожежа в Колєдіно 16 серпня

У ніч на неділю, 16 серпня, ударні дрони атакували найбільший логістичний хаб російського маркетплейса Wildberries в Підмосков’ї. На території комплексу спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили російська влада та моніторингові телеграм-канали.

Очевидці опублікували фото й відео пожежі в селищі Колєдіно, де розташований логістичний хаб Wildberries. Площа об’єкта становить близько 250 тис. м2.

Це не перша пожежа на логістичних об’єктах у районі Колєдіно. 28 липня неподалік складу Wildberries після атаки дронів загорівся логістичний комплекс Коледіно3Pl.

Відео 18+! Присутня нецензурна лексика!

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив про нібито збиття 201 з 600 безпілотників, що летіли в напрямку Московської області.

«Троє людей у районі МКАД постраждали, їм надається вся необхідна допомога. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – повідомив Собянін.

У Домодєдово Сили оборони вдарили по складському хабу «Сєвєрноє Домодєдово». Це один із найбільших виробничо-логістичних комплексів класу «А» у Росії.

Окрім того, в окупованому Донецьку під удар потрапив торгівельний центр «Галактика». У серпні це вже щонайменше третя пожежа в ТЦ цієї мережі на ТОТ Донеччини.

У Чехові Московської області російська протиповітряна оборона, за повідомленнями, працювала в районі житлової забудови.

На момент публікації українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили оборони ракетами уразили одне з ключових підприємств у складі «Роскосмосу» – центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також під ударами українських дронів були аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.