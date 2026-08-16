Учасники пройшли навчання і презентували свої бізнес-ідеї

У межах програми «Відвага до бізнесу» у Львові визначили ще 32-х переможців, які отримають по 300 тис. грн на відкриття власної справи або масштабування вже наявного бізнесу. Це стосується ветеранів та членів їхніх сімей, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Учасники програми «Відвага до бізнесу» пройшли двотижневе навчання, під час якого працювали з фахівцями над своїми бізнес-моделями, фінансовими планами та розвитком проєктів. Після навчання ветерани та їхні рідні презентували власні бізнес-ідеї конкурсній комісії.

Серед бізнес-проєктів, що отримали по 300 тис. грн, зокрема такі:

створення сучасної перепелиної ферми з вирощування птиці та виробництва м’яса і яєць; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

інклюзивний будинок відпочинку Asgard в Карпатах, адаптований для людей з інвалідністю, ветеранів, маломобільних гостей та їхніх родин;

створення українського анімаційного та освітнього продукту для дітей;

розвиток виробництва енергоефективних каркасних будинків;

автоматизована лінія з переробки волоських горіхів;

виробництво сувенірної й нагородної продукції за допомогою 3D-друку;

проєкт живого музею середньовічної України XIV століття у селі Бійничі на Львівщині.

Також грантову підтримку отримали проєкти у сфері краси та здоров’я, агробізнесу, громадського харчування, ремонту автомобілів, фото- та відеовиробництва, будівництва, торгівлі й інших напрямів.

Загалом місто виділило на гранти для цих бізнесів 9,6 млн грн. З переможцями вже підписали угоди.

«Відвага до бізнесу» – міська програма підтримки підприємницької діяльності ветеранів та членів їхніх сімей, що поєднує навчання та грантове фінансування, щоб учасники могли започаткувати власну справу або розвивати діючий бізнес.

Цьогоріч місто розширило програму – участь у ній можуть брати і ветерани, які захищали Україну з 2014 року.