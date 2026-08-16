Питання бронювання волонтерів наразі не має належного законодавчого врегулювання

В Червоному Хресті заявили про ризики для гуманітарної евакуації через відсутність чіткого законодавчого врегулювання бронювання волонтерів. Таку заяву у неділю, 16 серпня, в організації зробили після затримання водія-волонтера, який виконував термінове завдання з евакуації родин із Херсона.

В організації розповіли, що чоловіка зупинили під час виконання гуманітарної місії. На момент зупинки він не перебував у розшуку. Водночас водієві не повідомили, що його затримання пов’язане з направленням на проходження військово-лікарської комісії та подальшою мобілізацією.

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У Червоному Хресті наголосили, що водій у цей момент здійснював складну евакуацію людей. На думку організації, цей випадок демонструє проблему, яка може безпосередньо впливати на можливість проведення гуманітарних операцій.

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Зокрема, в ЧХ зазначили, що питання бронювання волонтерів наразі не має належного законодавчого врегулювання. Через це немає чіткого розуміння, за яких умов волонтери можуть безперешкодно виконувати завдання з порятунку людей у Миколаївській області або транзитного переміщення через регіон і водночас дотримуватися вимог військового обліку.

В організації попередили, що така ситуація створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної роботи. Зокрема, невизначеність може ускладнювати залучення волонтерів до евакуації цивільних, реагування на надзвичайні ситуації та допомоги постраждалим.

«Така невизначеність вже зараз створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної діяльності та безпосередньо впливає на можливість залучення волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та надання допомоги постраждалим», – наголосили в Червоному Хресті.

Організація вважає, що необхідно чітко врегулювати питання бронювання волонтерів, які залучені до гуманітарних місій. Це, зокрема, має забезпечити можливість безперешкодно проводити евакуацію населення та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, інцидент відбувся 14 серпня на Миколаївщині. Біля села Шевченкове поліцейський Баштанського райвідділу затримав водія, який перевозив дві родини з Херсона до Київщини. Серед евакуйованих були чоловік із високою ампутацією, його 3-річний син та бабуся, а також онкохвора жінка з сином.