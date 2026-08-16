Сікорський пояснив свою позицію зміною пріоритетів Сполучених Штатів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення постійної об’єднаної сили Європейського Союзу – «Європейського легіону». До її складу, на його думку, після завершення війни можна було б залучати досвідчених українських ветеранів. Про це польський міністр заявив в інтерв’ю Kathimerini, яке було опубліковане у суботу, 15 серпня.

Сікорський пояснив свою позицію зміною пріоритетів Сполучених Штатів, які дедалі більше зосереджуються на Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас президент США Дональд Трамп, за словами польського дипломата, обґрунтовано закликає європейські країни збільшувати власні оборонні спроможності.

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«Європейський легіон» Сікорський бачить як спеціальну постійну силу, здатну об’єднати професійних військових та інших фахівців із відповідним досвідом. Серед потенційних учасників він назвав і українських ветеранів після завершення війни.

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При цьому глава польського МЗС наголосив, що така структура не має бути заміною НАТО. На його думку, Європа повинна самостійно брати більшу відповідальність за власну безпеку.

«Головне – Європа має взяти відповідальність за власну безпеку. Ми не можемо дзвонити у Вашингтон щоразу, коли у нас у дворі виникає пожежа – чи то звичайна загроза, чи то Москва, яка використовує міграційні потоки з Африки та Близького Сходу проти ЄС», – заявив Сікорський.

Він також звернув увагу на гібридні загрози з боку Росії. Серед них міністр назвав атаки на критичну інфраструктуру, диверсії, масштабні кібератаки та випадки потрапляння безпілотників у повітряний простір країн Європейського Союзу.

Окремо Сікорський наголосив, що тривалий мир у Європі неможливий без участі України. Він закликав забезпечити Україні та ключовим європейським державам місця за столом майбутніх переговорів.

Нагадаємо, у лютому Україна та Німеччина домовилися про залучення українських військових інструкторів до підготовки німецьких військовослужбовців. Йдеться про передачу практичного досвіду, який українські військові здобули під час повномасштабної війни з Росією.