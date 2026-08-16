ЗСУ уразили підприємство «Комбинат Каменский» у Ростовській області
Підприємство виготовляє тверде ракетне паливо для потреб російської армії
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У ніч на 16 серпня Сили оборони уразили оборонно-промислове підприємство «Комбинат Каменский» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Там розповіли, що після ударів на території об’єкта виникла пожежа. Ступінь завданих збитків та результати ураження – уточнюються.
Пожежа на «Комбинат Каменский» 16 серпня (Джерело: NASA FIRMS)
«Комбинат Каменский» – підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукцію підприємства використовують Збройні сили РФ.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Ще у Генштабі ЗСУ уточнили результати атаки по ТОВ «Запсибнефтехим» у Тобольську Тюменської області 10 серпня. Там повідомили, що підприємство зупинило роботу.
Також українські військові підтвердили ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області.
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