«Комбинат Каменский» розташований приблизно за 10–15 км від кордону України

У ніч на 16 серпня Сили оборони уразили оборонно-промислове підприємство «Комбинат Каменский» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Там розповіли, що після ударів на території об’єкта виникла пожежа. Ступінь завданих збитків та результати ураження – уточнюються.

Пожежа на «Комбинат Каменский» 16 серпня (Джерело: NASA FIRMS)

«Комбинат Каменский» – підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукцію підприємства використовують Збройні сили РФ.

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Ще у Генштабі ЗСУ уточнили результати атаки по ТОВ «Запсибнефтехим» у Тобольську Тюменської області 10 серпня. Там повідомили, що підприємство зупинило роботу.

Також українські військові підтвердили ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області.