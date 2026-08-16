Європейські посадовці просять показати інформацію з «Резерв+»

Міністерство закордонних справ України у суботу, 15 серпня, підтвердило випадки, коли в окремих країнах Європи від українців вимагають військово-облікові документи з застосунку «Резерв+» під час оформлення тимчасового захисту.

У МЗС зазначили, що такі вимоги можуть висувати навіть до українок. Причиною стали нові правила щодо надання тимчасового захисту, які Рада Європейського Союзу ухвалила 30 липня. Водночас у ЄС поки не надали державам-членам чітких рекомендацій щодо застосування нових норм. Через це місцеві органи влади в окремих випадках керуються власними інструкціями.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За інформацією українського зовнішньополітичного відомства, європейські посадовці переважно просять показати інформацію з «Резерв+», коли людина не може підтвердити законність свого виїзду з України. Зокрема, це може стосуватися випадків, коли в закордонному паспорті немає відмітки про перетин державного кордону. Якщо ж українець або українка має необхідні документи, які підтверджують законність виїзду з України, європейські установи не повинні вимагати додаткових даних із «Резерв+».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У МЗС наголосили, що наразі йдеться про тимчасову ситуацію. Українська сторона очікує, що Європейський Союз найближчим часом розробить єдиний підхід для всіх країн, які приймають українців під тимчасовий захист.

Нагадаємо, у Німеччині змінили правила надання тимчасового захисту для новоприбулих українських чоловіків мобілізаційного віку. Нагадаємо, нові вимоги стосуються чоловіків від 23 до 60 років, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Відтепер для отримання захисту вони мають підтвердити документами, що законно виїхали з України або мають офіційне звільнення від військової служби.