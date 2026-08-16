Нападниці публічно ображали українців, плювали в них та застосовували фізичну силу

У польській Познані прокуратура висунула звинувачення двом жінкам, яких підозрюють у нападі на українців. Обидві фігурантки визнали свою провину. Про це повідомило польське видання Polsat News.

Відомо, що інцидент стався в ніч на 13 серпня. Жінок віком 35 та 36 років затримали після того, як вони напали на двох українців, які працювали в одному з місцевих закладів харчування.

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За даними слідства, нападниці публічно ображали чоловіків, плювали в них та застосовували фізичну силу. Під час конфлікту вони також вигукували образи через національність українців, зокрема вимагали, щоб вони «забиралися в Україну».

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Одній із затриманих, Моніці Ґ., прокуратура закидає застосування насильства щодо двох українців, порушення їхньої недоторканності та публічну образу через національну приналежність. Її дії кваліфікували як хуліганство. За цими статтями жінці може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Другу фігурантку, Катажину С., підозрюють у нападі на чоловіка, який намагався зафіксувати конфлікт на відео. За даними окружної прокуратури Познані, вона вдарила його по руці, щоб перешкодити зйомці. Їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Прокуратура також заборонила обом підозрюваним наближатися до потерпілих та контактувати з ними.

Нагадаємо, 5 серпня у Кракові стався напад на українську пару. Чоловік ображав українку та намагався її вдарити, а після того, як її супутник почав знімати інцидент на камеру, почав погрожувати йому. Після розголосу ситуацією зайнялася польська поліція. 7 серпня 39-річний мешканець Кракова сам прийшов до правоохоронців, після чого його затримали.